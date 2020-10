UFFICIALE – Atalanta, colpo Depaoli: l’esterno arriva dalla Sampdoria (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Atalanta ha depositato il contratto di Fabio Depaoli: UFFICIALE il trasferimento dalla Sampdoria per l’esterno L’Atalanta ha depositato il contratto di Fabio Depaoli, ufficializzando così la conclusione dell’operazione con la Sampdoria. L’esterno blucerchiato si trasferisce in nerazzurro attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’ha depositato il contratto di Fabioil trasferimentoper l’esterno L’ha depositato il contratto di Fabio, ufficializzando così la conclusione dell’operazione con la. L’esterno blucerchiato si trasferisce in nerazzurro attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com

