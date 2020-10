Torna l’incubo dei Bianchi. A Civitavecchia due fratelli pugili massacrano un giovane per strada (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo hanno pestato fino a fargli perdere un occhio: erano pugili, fratelli, violenti. Come era accaduto, con esiti ancora peggiori, a Colleferro, per mano dei fratelli Bianchi, esperti di arti marziali. E’ accaduto a Civitavecchia dove due fratelli pugili e il cognato sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Civitavecchia su richiesta della locale Procura. L’accusa nei loro confronti è di lesioni personali gravissime. I pugili aggressori conoscevano la vittima Le indagini condotte dai militari, anche tramite le dichiarazioni di alcuni testimoni, hanno permesso di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo hanno pestato fino a fargli perdere un occhio: erano, violenti. Come era accaduto, con esiti ancora peggiori, a Colleferro, per mano dei, esperti di arti marziali. E’ accaduto adove duee il cognato sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia diche hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura. L’accusa nei loro confronti è di lesioni personali gravissime. Iaggressori conoscevano la vittima Le indagini condotte dai militari, anche tramite le dichiarazioni di alcuni testimoni, hanno permesso di ...

DanieleProietto : RT @SecolodItalia1: Torna l’incubo dei Bianchi. A Civitavecchia due fratelli pugili massacrano un giovane per strada - SecolodItalia1 : Torna l’incubo dei Bianchi. A Civitavecchia due fratelli pugili massacrano un giovane per strada… - robertofella1 : L'incubo di Ludovica altro che il matrimonio è nicoletta che torna #ilparadisodellesignore - TeleradioNews : Torna l’incubo sciopero degli spazzini a Maddaloni - infoitinterno : METEO: VENEZIA torna l'incubo ACQUA ALTA, il MOSE potrebbe entrare in funzione -

Ultime Notizie dalla rete : Torna l’incubo Il debutto dei «tutor» sulle strade provinciali: multe sopra i 70 km orari Corriere della Sera