«The Walking Dead: World Beyond»: streaming, cast, uscita (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ottobre fa rima con The Walking Dead, in un certo senso: poiché mentre la zombie serie festeggia dieci anni dalla prima messa in onda, arriva anche il secondo spin-off, intitolato World Beyond. Dieci è un numero ricorrente nell'universo zombie di TWD: è infatti il numero degli episodi della nuova serie, che approda prima in Italia (su Amazon Prime Video) e in Europa, anticipando di un paio di giorni l'uscita statunitense; dieci sono appunto gli anni trascorsa da quando, il 31 ottobre 2010, andò in onda su AMC la prima puntata di The Walking Dead; dieci, infine, sono le stagioni per ora note – con un episodio speciale di raccordo in onda il 5 ottobre su Fox – della serie originale, di cui è stata annunciata la conclusione ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ottobre fa rima con The, in un certo senso: poiché mentre la zombie serie festeggia dieci anni dalla prima messa in onda, arriva anche il secondo spin-off, intitolato. Dieci è un numero ricorrente nell'universo zombie di TWD: è infatti il numero degli episodi della nuova serie, che approda prima in Italia (su Amazon Prime Video) e in Europa, anticipando di un paio di giorni l'statunitense; dieci sono appunto gli anni trascorsa da quando, il 31 ottobre 2010, andò in onda su AMC la prima puntata di The; dieci, infine, sono le stagioni per ora note – con un episodio speciale di raccordo in onda il 5 ottobre su Fox – della serie originale, di cui è stata annunciata la conclusione ...

