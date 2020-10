Temptation Island anticipazioni | Serena deve scegliere tra Davide ed Ettore

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ledella quarta puntata disvelano grandi colpi di scena per le coppie.definitivamente traed. La terza puntata diha posto tutte le coppie ad un punto di svolta, tra tante decisioni importanti. Abbiamo visto Gennaro e Anna uscire separati ma è stato già … L'articolotraedproviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - SirDistruggere : Continua su Temptation Island lo sfoggio delle relazioni tossiche. - orcamadonnina : questo account l'ho creato tipo a maggio perché volevo vedere i tweet di anonymous lmaoo, poi ho iniziato a seguire… - iswearillstay : Indovinate chi sarà la prossima coppia di Temptation Island #uominiedonne - NonHoIdeeee : Sono tornata a scuola solo da un giorno e la prof di italiano ha già paragonato la sintassi delle frasi di latino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

A commentare questa notizia è stato anche Ciavy, ex protagonista di Temptation Island. Non ne eravamo al corrente, ma evidentemente Ciavy si interessa anche ai fatti di cronaca e di attualità che ...La settima edizione del Film Festival Diritti Umani Lugano, in programma dal 14 al 18 ottobre 2020, si svolgerà nel suo giro itinerante attraverso le città del Cantone, che si terrà comunque a Lugano ...