Tale e Quale Show | stasera in tv | tutte le trasformazioni | chi è il giudice d’eccezione | giuria | cast

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ tutto pronto: dopo l’ottimo esordio di ascolti delle scorse puntate sta per tornare il programma più camaleontico della televisione italiana…. Appuntamento da non perdere quello di questa sera, venerdì 2 ottobre 2020, su Rai 1 a partire dalle 21:25. Alla conduzione, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, come sempre c’è Carlo Conti.in tv:leVediamoledi questa sera. Barbara Cola si trasformerà in Adele; Francesca Manzini sarà Giusy Ferreri, Carolina Rey dovrà vedersela con Britney Spears, Carmen Russo ...