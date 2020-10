Sampdoria, Verre: “Oggi una delle reti più belle che abbia mai fatto” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria autore del gol che ha deciso la partita in casa della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la partita: "La partenza è stata inspiegabile ma oggi abbiamo dimostrato di essere squadra. La Fiorentina è forte, ma il gol è arrivato e siamo stati bravi a soffrire negli ultimi minuti: penso che sia una delle reti più belle che abbia mai fatto, ho visto la linea che saliva e quando l'ho stoppata ho visto il portiere fuori, e da lì è scavetto. Siamo partiti male, soprattutto per le prestazioni. Questa è una boccata d'ossigeno". Sampdoria, Verre: “Oggi una delle reti più ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Valerio, centrocampista dellaautore del gol che ha deciso la partita in casa della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la partita: "La partenza è stata inspiegabile ma oggimo dimostrato di essere squadra. La Fiorentina è forte, ma il gol è arrivato e siamo stati bravi a soffrire negli ultimi minuti: penso che sia unapiùchemai fatto, ho visto la linea che saliva e quando l'ho stoppata ho visto il portiere fuori, e da lì è scavetto. Siamo partiti male, soprattutto per le prestazioni. Questa è una boccata d'ossigeno".: “Oggi unapiù ...

