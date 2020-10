Roland Garros 2020: Sinner prova di forza contro Coria, argentino ko in tre set e qualificazione agli ottavi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jannik Sinner dimostra ancora una volta le sue grandi abilità tecniche e mentali. L’azzurro super in tre set 6-3 7-5 7-5 l’argentino Federico Coria, nel match valevole per il terzo turno del Roland Garros 2020, rendendosi protagonista di una prestazione davvero importante, soprattutto sotto il profilo della tenuta mentale. Ora è agli ottavi di un Grande Slam per la prima volta nella sua carriera, dove incontrerà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Marco Cecchinato. L’incontro inizia subito con dei ritmi molto alti, soprattutto da parte del sudamericano che, nel terzo game mette a referto il primo break della gara, ma l’altoatesino non resta a guardare e replica immediatamente. Nel ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jannikdimostra ancora una volta le sue grandi abilità tecniche e mentali. L’azzurro super in tre set 6-3 7-5 7-5 l’Federico, nel match valevole per il terzo turno del, rendendosi protagonista di una prestazione davvero importante, soprattutto sotto il profilo della tenuta mentale. Ora èdi un Grande Slam per la prima volta nella sua carriera, dove incontrerà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Marco Cecchinato. L’ininizia subito con dei ritmi molto alti, soprattutto da parte del sudamericano che, nel terzo game mette a referto il primo break della gara, ma l’altoatesino non resta a guardare e replica immediatamente. Nel ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Sonego agli ottavi di finale Battuto l'americano Fritz in tre set (7-6, 6-3, 7-6)… - ItaliaTeam_it : Taylor Fritz sconfitto in tre set, Lorenzo #Sonego accede agli ottavi di finale del Roland Garros. ?? BRAVISSIMOOOO… - Noovyis : (Sinner e Sonego non si fermano più: sono agli ottavi del Roland Garros) Playhitmusic - - bieIsismo : RT @gippu1: Tutto tranquillo sul fronte occidentale: al primo #RolandGarros della sua vita Jannik #Sinner si qualifica agli ottavi con 9 se… - albertocol9 : RT @sportface2016: #RolandGarros 2020: #Sinner prova di forza contro #Coria, argentino ko in tre set e qualificazione agli ottavi https://t… -