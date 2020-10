Roberto Giacobbo: “Io, in rianimazione per il Covid” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ospite della puntata di Verissimo in onda domani su Canale 5, Roberto Giacobbo confessa per la prima volta di aver contratto il Covid Tra gli ospiti di Verissimo, rotocalco settimanale di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ogni sabato alle 16.00, domani ci sarà anche Roberto Giacobbo. Il conduttore di Freedom, programma di divulgazione scientifica in onda su Italia 1, nel corso dell’intervista ha rivelato per la prima volta in tv di aver contratto il Coronavirus: “E’ successo il 5 Marzo. Qualcuno mi ha trasmesso il virus probabilmente mentre ero al supermercato (…) Avevo la febbre alta, non stavo bene. Ho comprato un pulsometro per misurare l’ossigenazione del sangue. Una mattina ho avvertito maggiori difficoltà nel respiro e poco dopo ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ospite della puntata di Verissimo in onda domani su Canale 5,confessa per la prima volta di aver contratto il Covid Tra gli ospiti di Verissimo, rotocalco settimanale di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ogni sabato alle 16.00, domani ci sarà anche. Il conduttore di Freedom, programma di divulgazione scientifica in onda su Italia 1, nel corso dell’intervista ha rivelato per la prima volta in tv di aver contratto il Coronavirus: “E’ successo il 5 Marzo. Qualcuno mi ha trasmesso il virus probabilmente mentre ero al supermercato (…) Avevo la febbre alta, non stavo bene. Ho comprato un pulsometro per misurare l’ossigenazione del sangue. Una mattina ho avvertito maggiori difficoltà nel respiro e poco dopo ...

