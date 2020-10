Outriders | possibile ritardo sulla data di uscita

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Alcuni rumors ipotizzano undidiIl titolo, sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix, è stato uno dei primi giochi di nuova generazione ad essere annunciato. Da allora molti hanno seguito la scia, tanto che potrebbe risultare difficile tenere traccia di tutte le novità. Di certo la mancanza di comunicazioni ufficiali non aiuta, epotrebbe finire nel dimenticatoio ancora prima dell’ufficiale proprio a causa di questo. Agli osservatori più attenti, ed in particolare a quelli che attendono questo titolo, non sfugge però nessun dettaglio, e se non arrivano le comunicazioni ufficiali diventano importanti i rumors....