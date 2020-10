Non-Recensione Genshin Impact: la sfortuna di essere un gacha (Di venerdì 2 ottobre 2020) Questo speciale non è una Recensione, ma un nostro pensiero sul perché, secondo noi, se Genshin Impact non fosse stato un gacha free-to-play sarebbe davvero potuto essere un piccolo capolavoro del genere Chi non sa cosa siano i gacha Games è una persona terribilmente fortunata. Non stiamo qui a parlare della drammaticità del tema del “gioco d’azzardo” associato ai videogiochi, ma un accenno è doveroso. I gacha sono le macchinette che distribuiscono capsule contenenti oggetti di varia natura, principalmente diffuse in Giappone, ma che si trovano anche da noi. Nelle stazioni dei treni, ad esempio. Nei gacha Games sono presenti meccaniche simili in cui, tramite la spesa di valuta di gioco (sempre ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Questo speciale non è una, ma un nostro pensiero sul perché, secondo noi, senon fosse stato unfree-to-play sarebbe davvero potutoun piccolo capolavoro del genere Chi non sa cosa siano iGames è una persona terribilmente fortunata. Non stiamo qui a parlare della drammaticità del tema del “gioco d’azzardo” associato ai videogiochi, ma un accenno è doveroso. Isono le macchinette che distribuiscono capsule contenenti oggetti di varia natura, principalmente diffuse in Giappone, ma che si trovano anche da noi. Nelle stazioni dei treni, ad esempio. NeiGames sono presenti meccaniche simili in cui, tramite la spesa di valuta di gioco (sempre ...

