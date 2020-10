Napoli, positivi al coronavirus Zielinski e un collaboratore. Il prossimo tampone a poche ore dalla Juve (Di venerdì 2 ottobre 2020) I risultati dei tamponi al Napoli: Piotr Zielinski e il collaboratore extra della SSC Napoli Giandomenico Costi sono risultati positivi al coronavirus. Ad annunciarlo, dopo la seconda tornata di tamponi della settimana, è la SSC Napoli tramite un comunicato ufficiale: "Al termine dell'elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi". In vista del match con la Juventus, in programma domenica sera alle 20.45, Gattuso perde un uomo da schierare. Il tutto con la preoccupazione che fatalmente sale in vista del terzo tampone, previsto sabato ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) I risultati dei tamponi al: Piotre ilextra della SSCGiandomenico Costi sono risultatial. Ad annunciarlo, dopo la seconda tornata di tamponi della settimana, è la SSCtramite un comunicato ufficiale: "Al termine dell'elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultatial Covid-19 il calciatore Piotre il(extra gruppo squadra) Giandomenico Costi". In vista del match con lantus, in programma domenica sera alle 20.45, Gattuso perde un uomo da schierare. Il tutto con la preoccupazione che fatalmente sale in vista del terzo, previsto sabato ...

