Modugno: arrestato 28enne per furto di carta di credito e contanti di una 23enne con cui era uscito È stato rintracciato mentre giocava al videopoker in un bar (Di venerdì 2 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nei giorni scorsi a Modugno i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri hanno denunciato per furto e indebito utilizzo di carte di credito un 28enne, noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo effettuato in un bar, l’uomo, che stava giocando ai videopoker, è stato trovato in possesso di una carta di credito intestata ad una 23enne di Bari, che asseriva essere la sua fidanzata. I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, approfondivano il controllo trovando sotto al videopoker la patente intestata alla donna. Tenuto conto che quanto rinvenuto non era oggetto di ricerche i carabinieri hanno effettuato ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nei giorni scorsi ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri hanno denunciato pere indebito utilizzo di carte diun, noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo effettuato in un bar, l’uomo, che stava giocando ai, ètrovato in possesso di unadiintestata ad unadi Bari, che asseriva essere la sua fidanzata. I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, approfondivano il controllo trovando sotto alla patente intestata alla donna. Tenuto conto che quanto rinvenuto non era oggetto di ricerche i carabinieri hanno effettuato ...

NoiNotizie : Modugno (#Bari): arrestato dai @_Carabinieri_ 28enne per furto di carta di credito e contanti di una 23enne con cu… - Borderline_24 : #Modugno, nello zaino nascondeva 115 grammi di marijuana: arrestato 27enne - anccarsoliaq1 : RT @Trmtv: Modugno (BA), pusher in moto arrestato dai Carabinieri - baritoday : In moto con marijuana e cocaina da spacciare, in casa droga e bilancini: preso giovane pusher… - Trmtv : Modugno (BA), pusher in moto arrestato dai Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Modugno arrestato Modugno, sorpreso al distributore con la droga addosso: arrestato 27enne pluripregiudicato di Bari Il Quotidiano Italiano - Bari Cliente non vuole farsi misurare la temperatura: sfiorata rissa con armi

Al centro della vicenda un vigilante 30enne e un cliente 60enne, entrambi incensurati, ora denunciati per i reati di minacce aggravate e porto d'armi.

Bari e Modugno: inseguimenti nella notte. Due arresti e un denunciato

MODUGNO - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno denunciato un ragazzo, neanche maggiorenne, per ricettazione. Il giovane, la scorsa notte, non ottemperando all’alt imposto da una pattugli ...

Al centro della vicenda un vigilante 30enne e un cliente 60enne, entrambi incensurati, ora denunciati per i reati di minacce aggravate e porto d'armi.MODUGNO - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno denunciato un ragazzo, neanche maggiorenne, per ricettazione. Il giovane, la scorsa notte, non ottemperando all’alt imposto da una pattugli ...