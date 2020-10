Mercato Juve, Chiesa in stallo: Douglas Costa e De Sciglio non collaborano (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’affare Federico Chiesa avrebbe subito una frenata in queste ultime ore. Mentre il giocatore si avvia a scendere in campo nel match di questa sera tra Fiorentina e Sampdoria, la Juventus sarebbe al lavoro per spianare la strada affinché l’affare vada in porto, ma la situazione sarebbe complicata da un paio di giocatori che non ne vorrebbero sapere di lasciare Torino. Si tratterebbe di Douglas Costa e di Mattia De Sciglio, oltre al solito Sami Khedira che si sarebbe impuntato e non vorrebbe lasciare la Continassa. Ora la dirigenza avrebbe fretta di chiudere quante più trattative possibile al fine di mettere a segno i possibili ultimi colpi di Mercato. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, occasione Dembele: addio al Barcellona LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’affare Federicoavrebbe subito una frenata in queste ultime ore. Mentre il giocatore si avvia a scendere in campo nel match di questa sera tra Fiorentina e Sampdoria, lantus sarebbe al lavoro per spianare la strada affinché l’affare vada in porto, ma la situazione sarebbe complicata da un paio di giocatori che non ne vorrebbero sapere di lasciare Torino. Si tratterebbe die di Mattia De, oltre al solito Sami Khedira che si sarebbe impuntato e non vorrebbe lasciare la Continassa. Ora la dirigenza avrebbe fretta di chiudere quante più trattative possibile al fine di mettere a segno i possibili ultimi colpi di. LEGGI ANCHE:, occasione Dembele: addio al Barcellona LEGGI ...

ZZiliani : Da 2 mesi ci raccontano che la Juve ha un’intera squadra da vendere per almeno 150 milioni. Beh, mancano 3 giorni a… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juve vuole sempre Chiesa e offre Rugani, De Sciglio e Khedira. La Fiorentina disposta a dare soldi purché se li tenga. - forumJuventus : Paratici: 'Juve sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore' ???… - Bennid22 : RT @Frecciabiancone: Non sanno più cosa fare per screditare la Juve. Non beccano una formazione, non beccano una notizia di mercato. La Juv… - Chivas01233895 : @NonSoloJuve Il mercato Juve è chiuso in entrata. Fidatevi, -