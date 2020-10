Lazio, obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Zingaretti: “Multe per chi viola le regole” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da sabato 3 ottobre diventerà obbligatorio indossare la mascherina all’aperto in Lazio. Una misura che è un “potente strumento di protezione” per fermare la curva dei contagi, ha spiegato il presidente della Regione Nicola Zingaretti nel corso di una conferenza stampa allo Spallanzani. Chi violerà questa regola, ha detto il governatore, dovrà pagare multe da 400 euro. “Ora è tempo di prendere provvedimenti, perché prevenire è meglio che curare”, ha detto Zingaretti, annunciando la firma della nuova ordinanza. Sono esclusi dall’obbligo i bambini sotto i sei anni, chi ha patologie e chi svolge attività motoria o di esercizio fisio-sportivo individualmente. “Dobbiamo seguire le regole per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da sabato 3 ottobre diventeràlaall’aperto in. Una misura che è un “potente strumento di protezione” per fermare la curva dei contagi, ha spiegato il presidente della Regione Nicolanel corso di una conferenza stampa allo Spallanzani. Chi violerà questa regola, ha detto il governatore, dovrà pagare multe da 400 euro. “Ora è tempo di prendere provvedimenti, perché prevenire è meglio che curare”, ha detto, annunciando la firma della nuova ordinanza. Sono esclusi dall’obbligo i bambini sotto i sei anni, chi ha patologie e chi svolge attività motoria o di esercizio fisio-sportivo individualmente. “Dobbiamo seguire le regole per ...

