La Lega si inventa la cristianofobia Alla propaganda non c’è più limite Presentata una proposta di legge alla Regione Lazio La consigliera Corrotti vuole pure rieducare i bambini

(Di venerdì 2 ottobre 2020) In Italia è dai tempi di Costantino il grande che non si sente più parlare di persecuzioni dei cristiani. Chiprofessare la propria fede può farlo liberamente. Tanto nelle città quanto nelle campagne non c’è fortunatamente traccia di aggressioni per chi entra nelle grandi basiliche o nelle piccole parrocchie. Ma non è così per la. Ignorando i richiami del presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra e dello stesso Papa Francesco, nonostante l’ostentazione di simboli religiosi venga considerata un pericoloso messaggio diretto ai clan, Matteo Salvini continua a baciare rosari e a votarsi al cuore immacolato di Maria. Si erge a campione del cattolicesimo, sperando forse di accaparrarsi quel bacino di voti cattolici che in passato hanno fatto la fortuna della ...