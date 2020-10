La Juventus vuole giocare, evidentemente non teme il contagio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da qui a domenica sera alle 20.45 – orario d’inizio di Juventus-Napoli – può ancora succedere di tutto. Tutti speriamo che i tamponi di Napoli, che saranno effettuati nella giornata di domani, non rivelino altri positivi. In questi casi, però, non bisogna ragionare scaramanticamente, ma cercando di essere fedeli osservatori della realtà e dei precedenti. La realtà e i precedenti ci dicono che, nel giro di una settimana, il positivo del Genoa – Perin – si è trasformati in diciannove positivi rossoblù. In mezzo, la Lega Serie A ha fatto regolarmente giocare Napoli-Genoa. La situazione potrebbe ripetersi tra Napoli e Juventus. I tempi di trasmissione del virus variano da individuo a individuo e possono toccare anche gli otto giorni (persino di più). Senza ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da qui a domenica sera alle 20.45 – orario d’inizio di-Napoli – può ancora succedere di tutto. Tutti speriamo che i tamponi di Napoli, che saranno effettuati nella giornata di domani, non rivelino altri positivi. In questi casi, però, non bisogna ragionare scaramanticamente, ma cercando di essere fedeli osservatori della realtà e dei precedenti. La realtà e i precedenti ci dicono che, nel giro di una settimana, il positivo del Genoa – Perin – si è trasformati in diciannove positivi rossoblù. In mezzo, la Lega Serie A ha fatto regolarmenteNapoli-Genoa. La situazione potrebbe ripetersi tra Napoli e. I tempi di trasmissione del virus variano da individuo a individuo e possono toccare anche gli otto giorni (persino di più). Senza ...

