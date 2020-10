La app Immuni può aiutare a fermare la seconda ondata: via alla campagna di sensibilizzazione (Di venerdì 2 ottobre 2020) La app , completamente gratuita, contribuisce a ridurre drasticamente la diffusione del . Con il numero di nuovi contagi in crescita, la applicazione di tracciamento anti-epidemia torna di centrale ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) La app , completamente gratuita, contribuisce a ridurre drasticamente la diffusione del . Con il numero di nuovi contagi in crescita, la applicazione di tracciamento anti-epidemia torna di centrale ...

dariofrance : #iohoimmuni. Ditelo con forza a tutti. Scaricare @immuni_app è un dovere morale per proteggere gli altri prima di… - Mov5Stelle : A settembre i download di @immuni_app sono aumentati di 1,2 milioni: ad oggi è stata scaricata 6,7 milioni di volte… - AndreaMarcucci : Che senso ha fare l’opposizione alle mascherine? Che senso ha fare l’opposizione alla prevenzione, alle misure di s… - bolli_donatella : @dariofrance @immuni_app Questo parla di dovere morale: l’unico dovere morale di cui dovrebbe parlare è quello suo… - Walter00365070 : @AnnaLauraOrrico Scaricate #immuni, è importante L'app non traccia come dicono perché funziona solo con il bluetooth -