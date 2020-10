Jovana Djordjevic | l’ultimo scatto è da urlo | il décolleté non contiene le sue forme perfette

Leggi su golssip

(Di venerdì 2 ottobre 2020)infiamma il web. La modella e compagna del centravanti Filip non è nuova a foto bollenti sui social, e anche questa volta non è stata da meno: décolleté mozzafiato che fatica a contenere le sue. E i suoi followers social non possono far altro che apprezzare.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CF0OWl nzPB/", l’ultimoè da: il décolleté nonle sueGolssip.