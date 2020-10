Giappone, fece a pezzi 8 ragazzine, imputato verso la pena di morte (Di venerdì 2 ottobre 2020) Adescava le sue vittime su twitter, poi le incontrava, le ammazzava e infieriva sui loro corpi, potrebbe arrivare la condanna a morte. l’assassino arrestatoTakashiro Shirasci, 29enne Giapponese, si è dichiarato colpevole di tutti gli omicidi ci cui è accusato. Il giovane è salito alla ribalta della cronaca in Giappone per gli atroci delitti commessi e per le macabre modalità, studiate in ogni minimo dettaglio, dagli incontri con le vittime alla sparizione dei cadaveri. Shirashi si è dichiarato colpevole, e se dovesse essere condannato, come sembra ormai altamente probabile, rischierebbe fino alla pena di morte. Il giovane venne arrestato circa tre anni fa, mentre la polizia indagava sulla scomparsa di una donna. Tutto nacque ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Adescava le sue vittime su twitter, poi le incontrava, le ammazzava e infieriva sui loro corpi, potrebbe arrivare la condanna a. l’assassino arrestatoTakashiro Shirasci, 29ennese, si è dichiarato colpevole di tutti gli omicidi ci cui è accusato. Il giovane è salito alla ribalta della cronaca inper gli atroci delitti commessi e per le macabre modalità, studiate in ogni minimo dettaglio, dagli incontri con le vittime alla sparizione dei cadaveri. Shirashi si è dichiarato colpevole, e se dovesse essere condannato, come sembra ormai altamente probabile, rischierebbe fino alladi. Il giovane venne arrestato circa tre anni fa, mentre la polizia indagava sulla scomparsa di una donna. Tutto nacque ...

Roma, 01 ott 12:00 - (Agenzia Nova) - Giappone-Corea del Sud: Suga non visiterà Seul senza garanzie su dispute storiche - Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, non visiterà la Corea del Sud ...

Formula 1. Honda: addio inaspettato, ma fino a un certo punto

1 fosse giunto alla fine. Dal Giappone fanno sapere che lo studio, la ricerca e la produzione di soluzioni a impatto zero è in mano allo stesso gruppo di tecnici che seguono il motorsport. Honda non è ...

