Gabriel Garko: "Amavo Eva Grimaldi ma non come la gente crede, niente sesso tra noi"

Gabriel Garko ospite domani di Silvia Toffanin nel corso di Verissimo, ufficializza il suo coming out parlando anche di Gabriele Rossi, ex fidanzato con il quale è in ottimi rapporti. Naturalmente, proprio come per la storia con Adua Del Vesco, anche quella insieme a Eva Grimaldi non era vera. Gabriel Garko: "Eva Grimaldi? Eravamo una...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - TenaceMente_com : RT @TenaceMente_com: #ManuelaArcuri su #GabrielGarko: “La nostra storia era vera”: - TenaceMente_com : RT @TenaceMente_com: #GabrielGarko e il #ComingOut, #Signorini svela il retroscena: -