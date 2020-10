Gabriel Garko a Verissimo la mia storia con Gabriele Rossi è finita ma siamo in ottimi rapporti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriel Garko sarà ospite a Verissimo in onda sabato 3 ottobre e confida a Silvia Toffanin: “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni”. “Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”. Silvia Toffanin che gli chiede come mai abbia deciso di fare coming out solo adesso, l’attore risponde: “Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento se….uale non puoi fare questo ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 2 ottobre 2020)sarà ospite ain onda sabato 3 ottobre e confida a Silvia Toffanin: “Ho avuto la mia prima verad’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni”. “Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”. Silvia Toffanin che gli chiede come mai abbia deciso di fare coming out solo adesso, l’attore risponde: “Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento se….uale non puoi fare questo ...

