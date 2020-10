Carlo Bonomi: subito le riforme per evitare licenziamenti a raffica (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Questo Paese è poco abituato ad avere persone che dicono quello che pensano. Io ho il diritto-dovere di criticare quello che ritengo non vada bene». A pochi giorni dall’assemblea di Roma, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un’intervista al Salone Nautico di Genova con il direttore della Stampa Massimo Giannini, tocca tutti i grandi temi economici del Paese, prospettando le difficoltà che nasceranno con la fine del blocco dei licenziamenti. «Non c’è antagonismo tra me e il presidente del Consiglio», dice Bonomi, «sono stati enfatizzati i nostri rapporti dialettici, siamo disposti a collaborare se però c’è una visione di Paese. Se non c’è fiducia le misure di sostegno non si trasformano in economia ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Questo Paese è poco abituato ad avere persone che dicono quello che pensano. Io ho il diritto-dovere di criticare quello che ritengo non vada bene». A pochi giorni dall’assemblea di Roma, il presidente di Confindustria,, in un’intervista al Salone Nautico di Genova con il direttore della Stampa Massimo Giannini, tocca tutti i grandi temi economici del Paese, prospettando le difficoltà che nasceranno con la fine del blocco dei. «Non c’è antagonismo tra me e il presidente del Consiglio», dice, «sono stati enfatizzati i nostri rapporti dialettici, siamo disposti a collaborare se però c’è una visione di Paese. Se non c’è fiducia le misure di sostegno non si trasformano in economia ...

