Bigon: «Tomiyasu resta al Bologna. Supryaga operazione chiusa»

Riccardo Bigon ha parlato in conferenza stampa del mercato del Bologna: le dichiarazioni del direttore sportivo rossoblù

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato in conferenza stampa del mercato rossoblù.

BANI – «L'uscita di Bani è un'uscita dovuta a un'opportunità per lui. Noi oggi contiamo quattro centrali e numericamente siamo completi. Se fosse rimasto Mattia, al quale va il mio in bocca al lupo, avremmo avuto un centrale in più però è vero che quando hai doppi ruoli puoi considerare di avere una rosa concretamente completa. Inoltre avremo la possibilità di inserire qualche giovane dalla primavera e farlo crescere».

BUDGET – «La previsione del budget del Bologna e di tante ...

