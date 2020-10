Bielorussia: al via sanzioni Ue, anche a ministro Interno (Di venerdì 2 ottobre 2020) BRUXELLES - Con l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea della lista dei nomi dei promotori delle violenze e dei brogli elettorali del regime di Lukashenko colpiti dalle sanzioni, ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) BRUXELLES - Con l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea della lista dei nomi dei promotori delle violenze e dei brogli elettorali del regime di Lukashenko colpiti dalle, ...

