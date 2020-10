Bce:si prepara a euro digitale ma decisione ancora non presa (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA, 02 OTT - La Bce si prepara all'emissione di un euro digitale intensificando le attività al riguardo anche se il "Consiglio direttivo non ha ancora assunto una decisione" e aprirà il prossimo 12 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA, 02 OTT - La Bce siall'emissione di unintensificando le attività al riguardo anche se il "Consiglio direttivo non haassunto una" e aprirà il prossimo 12 ...

La Banca centrale europea (Bce) ha pubblicato oggi un rapporto approfondito sulla possibile emissione di un euro digitale, redatto ...

La Banca Centrale Europea si prepara all'emissione di un euro digitale anche se il "Consiglio direttivo non ha ancora preso una decisione" in merito. Si tratterebbe di un euro digitale che si affianch ...

