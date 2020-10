Bari | commemorato Gaetano Marchitelli Fu ucciso a 15 anni per errore dai mafiosi Assassinio il 2 ottobre 2003

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Scrive Antonio Decaro, sindaco di: La nostra città non dimentica. Non dimentica le vittime innocenti delle ingiustizie, della mafia. Non dimenticache il 2di 17fa ha perso la vita per mano mafiosa. Un giovane studente e lavoratore che aveva tanti sogni e progetti davanti a sé, strappati via da criminali vigliacchi. Da sindaco e da rappresentante di questa grande comunità, vorrei che ciò che è accaduto ae alla sua famiglia non si ripetesse mai più. A tutti i ragazzi e le ragazze comeaffidiamo il futuro di questa città, che negliha saputo reagire e sviluppare gli anticorpi alla cultura mafiosa, e che oggi, sempre più spesso, trova il ...