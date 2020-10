Barano di Ischia, carabinieri fermano 2 persone per violenza sessuale su una 14enne (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I carabinieri della Compagnia di Ischia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 19enne ed un 14enne di origini rumene, entrambi senza fissa dimora, ritenuti responsabili di una violenza sessuale consumata a Barano d’Ischia nella notte dello scorso 20 settembre, in danno di una studentessa 14enne del luogo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli (4^ Sezione – Fasce Deboli della Popolazione) e dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Napoli hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. La ragazza, mentre percorreva da sola una scalinata pubblica ubicata a Barano d’Ischia, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Idella Compagnia dihanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 19enne ed undi origini rumene, entrambi senza fissa dimora, ritenuti responsabili di unaconsumata ad’nella notte dello scorso 20 settembre, in danno di una studentessadel luogo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli (4^ Sezione – Fasce Deboli della Popolazione) e dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Napoli hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. La ragazza, mentre percorreva da sola una scalinata pubblica ubicata ad’, ...

