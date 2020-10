Atalanta, Depaoli: “Giocare la Champions è un sogno. Spero di segnare la prima rete in Serie A con questa maglia” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fabio Depaoli è un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'esterno destro è approdato a Bergamo dopo le difficoltà emerse per Cristiano Piccini, che era ormai da qualche settimana il prescelto della Dea ma alcuni problemi fisici hanno frenato l'operazione. Il calciatore si è trasferito all'Atalanta dalla Sampdoria con la formula del prestito fino al 2021 con diritto di riscatto. Ecco le prime parole da giocatore dell'Atalanta ai canali ufficiali del club bergamasco.LE PAROLE DI Depaolicaption id="attachment 1030907" align="alignnone" width="1024" Depaoli, getty images/caption"Sono molto felice di essere arrivato all'Atalanta. Approdare in una piazza così importante può essere un punto di partenza per migliorare e magari guadagnarmi il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fabioè un nuovo giocatore dell'. L'esterno destro è approdato a Bergamo dopo le difficoltà emerse per Cristiano Piccini, che era ormai da qualche settimana il prescelto della Dea ma alcuni problemi fisici hanno frenato l'operazione. Il calciatore si è trasferito all'dalla Sampdoria con la formula del prestito fino al 2021 con diritto di riscatto. Ecco le prime parole da giocatore dell'ai canali ufficiali del club bergamasco.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1030907" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Sono molto felice di essere arrivato all'. Approdare in una piazza così importante può essere un punto di partenza per migliorare e magari guadagnarmi il ...

