Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 2 10 2020 | arriva un bacio che nessuno si sarebbe aspettato!

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A seguire tutte ledirettamente da NewsUeD.com: PRIME: Quella di stasera è stata una puntata bella movimentata. Prima cosa che posso dirti è che Sirius/Nicola ha baciato una ragazza molto bella, di nome Angelica. Seconda cosa importante, Camilla ha mandato un messaggio a Gianluca e Maria sembra essersi un po’ arrabbiata, dal momento che in questo messaggio, Camilla ha chiesto al tronista di andarla a prendere a casa, ma la conduttrice ha severamente vietato da quest’anno che i tronisti possano andare a prendere le corteggiatrici. Beatrice, dopo la scorsa puntata, ha pianto molto e questa cosa ha colpito molto Davide, però non hanno ballato. Lei ha legato molto con Carlotta del trono Over e le due hanno parlato ...