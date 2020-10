Airborne Kingdom | il city builder con città fluttuanti ha una data di uscita su PC

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 2 ottobre 2020), l'ispiratocon elementi di esplorazione, arriverà su Epic Games Store il 17 dicembre.Sviluppato da The Wandering Band, lo studio dietro A Case of Distrust,è, almeno in una certa misura, molto simile a qualsiasi altro.Inizierete su una piccola piattaforma sospesa attaccata a un'elica e vi espanderete costantemente verso l'esterno e verso l'alto, utilizzando risorse per costruire case e servizi che attrarranno nuovi civili, il che garantirà ulteriori opzioni per espandersi ancora più all'esterno e verso l'alto di conseguenza. Ovviamente, la svolta non trascurabile qui è che la vostra città sembra essere una vera e propria città volante.Leggi ...