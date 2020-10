Adua Del Vesco svela che anche Massimiliano Morra è omosessuale: il web contro l’attrice (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Massimiliano Morra è gay? A rivelarlo nella notte è stata Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 5. Durante alcune confidenze con Dayane Mello e Matilde Brandi, l’attrice ha svelato alcuni dettagli raccapriccianti sul suo ex fidanzato. Dopo la presunta bestemmia di Denis Dosio, la nottata al GF Vip è stata piuttosto turbolenta. Adua svela la presunta omosessualità di Massimiliano Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono sicuramente tra i concorrenti chiave di questa edizione del Grande Fratello. Sono stati fidanzati anni fa, non si parlavano da due anni e sono entrati nella casa con molte cose da chiarire. Tra lacrime e riappacificazioni, i due attori ci ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020)è gay? A rivelarlo nella notte è stataDelal Grande Fratello Vip 5. Durante alcune confidenze con Dayane Mello e Matilde Brandi, l’attrice hato alcuni dettagli raccapriccianti sul suo ex fidanzato. Dopo la presunta bestemmia di Denis Dosio, la nottata al GF Vip è stata piuttosto turbolenta.la presunta omosessualità diDelsono sicuramente tra i concorrenti chiave di questa edizione del Grande Fratello. Sono stati fidanzati anni fa, non si parlavano da due anni e sono entrati nella casa con molte cose da chiarire. Tra lacrime e riappacificazioni, i due attori ci ...

trash_italiano : Se fossi un autore del #GFVIP avrei piazzato subito a inizio puntata la prova con il cibo che cade dall'alto, con A… - sofijapetrova : non penso ci sia cosa peggiore di fare outing al posto del diretto interessato e adua mi è caduta non in basso, di più - annakiara119 : RT @decemvber16: Quando Adua scoprirà che Massimiliano ha rifiutato di creare una storia fake con Guenda e che non non ha fatto nessun sogn… - del_cobra : RT @GIOVISSUP95: Allora io nel video sento quella parola però voglio la conferma detto ciò Adua comunque ha sbagliato! Continua a tirare fu… - beppe755 : @HalissaNam Adua ce l'ha con Max per la presunta storia Fake, (ha sentito parlare Guenda e la Contessa in veranda)… -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del Adua Del Vesco e la «favola finta» con Gabriel Garko: «Fingere h24 è stata dura» Vanity Fair Italia Denis Dosio bestemmia nella notte | Ennesima squalificazione al GF Vip?

C'è l'alone di una nuova probabile squalifica: a quanto pare sembra proprio che Denis Dosio abbia pronunciato una bestemmia nella notte.

Alfonso Signorini su Gabriel Garko: “non ho mai sopportato i suoi amori farlocchi”

Alfonso Signorini e Gabirel Garko pare non si sono mai 'piaciuti', motivo per cui il direttore negli anni passi non hai intervistato l'attore ...

C'è l'alone di una nuova probabile squalifica: a quanto pare sembra proprio che Denis Dosio abbia pronunciato una bestemmia nella notte.Alfonso Signorini e Gabirel Garko pare non si sono mai 'piaciuti', motivo per cui il direttore negli anni passi non hai intervistato l'attore ...