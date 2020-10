Traffico Roma del 01-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Luceverdenon trovati dalla redazione Buon pomeriggiomomento in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare zona sud Ci sono rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dal bivio con laFiumicino fino all’uscita anina in tangenziale per Vico dei tre via della Moschea all’uscita Salaria e successivamente tra l’uscita stazione Tiburtina il bivio per laL’Aquila il tutto quindi in direzione di San Giovanni sulla Cassia abbiamo ancora code nelle due direzioni perintenso tra la Giustiniana Tomba di Nerone la signora era un incidente avvenuto in via Fabbroni proprio a ridosso della Cassia alla Garbatella incidente in via Giovanni genocchi all’altezza di piazza Oderico da Pordenone ...