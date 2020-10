Tossicodipendenti in comunità, uno su tre è affetto da epatite C (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Lecce e’ tra le prime citta’ in Italia a riprendere alcune attivita’ in presenza o comunque in modalita’ mista, su temi scientifico-clinici di alto valore scientifico e sociale e con risvolti economici rilevanti. Da venerdi’ 2 ottobre, nella Sala Mosaico della Comunita’ Emmanuel “le Sorgenti” di Lecce, si tiene il congresso “Community C Free”, con presenti in varie modalita’ oltre 150 operatori sanitari e specialisti, tra educatori professionali, psicologi, medici chirurghi, infettivologi, medici di famiglia e infermieri. L’appuntamento, realizzato con il contributo non condizionante di AbbVie, ha come responsabile scientifico il Dott. Vincenzo Leone, punta a sensibilizzare, informare, motivare e procedere verso percorsi diagnostico-terapeutici dell’epatite HCV, attraverso test rapidi salivari e, quando necessario, cure efficaci, ben tollerate, di breve durata e facilmente gestibili. Altro motivo del congresso e’ quello di richiamare l’attenzione sulle necessita’ di costruire, insieme a istituzioni, ospedale, servizi delle dipendenze territoriali, un sistema comune di gestione delle problematiche HCV correlate. Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Lecce e’ tra le prime citta’ in Italia a riprendere alcune attivita’ in presenza o comunque in modalita’ mista, su temi scientifico-clinici di alto valore scientifico e sociale e con risvolti economici rilevanti. Da venerdi’ 2 ottobre, nella Sala Mosaico della Comunita’ Emmanuel “le Sorgenti” di Lecce, si tiene il congresso “Community C Free”, con presenti in varie modalita’ oltre 150 operatori sanitari e specialisti, tra educatori professionali, psicologi, medici chirurghi, infettivologi, medici di famiglia e infermieri. L’appuntamento, realizzato con il contributo non condizionante di AbbVie, ha come responsabile scientifico il Dott. Vincenzo Leone, punta a sensibilizzare, informare, motivare e procedere verso percorsi diagnostico-terapeutici dell’epatite HCV, attraverso test rapidi salivari e, quando necessario, cure efficaci, ben tollerate, di breve durata e facilmente gestibili. Altro motivo del congresso e’ quello di richiamare l’attenzione sulle necessita’ di costruire, insieme a istituzioni, ospedale, servizi delle dipendenze territoriali, un sistema comune di gestione delle problematiche HCV correlate.

