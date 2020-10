The Rock è morto? Tutta la verità sul decesso di Dwayne Johnson (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo The Rock è morto? Tutta la verità sul decesso di Dwayne Johnson . Dwayne Johnson, in arte The Rock, è morto? Nelle ultime ore è circolata questa voce, Tutta la verità sul suo decesso. L’attore, ed ex wrestler, è stato dato per morto dopo il gravissimo incidente sul set di Fast And Furious 7 – avvenuto nell’aprile del 2014. Le voci erano ovviamente false, ma l’amata star non … Leggi su youmovies (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo Thela verità suldi, in arte The, è? Nelle ultime ore è circolata questa voce,la verità sul suo. L’attore, ed ex wrestler, è stato dato perdopo il gravissimo incidente sul set di Fast And Furious 7 – avvenuto nell’aprile del 2014. Le voci erano ovviamente false, ma l’amata star non …

