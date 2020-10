Shannen Doherty e il cancro al seno: sta preparando dei videomessaggi per il suo addio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Beverly Hills 90210 sfoglia la gallery Dei videomessaggi per il marito e per la mamma, perché possano guardarli quando lei non ci sarà più. Shannen Doherty, 49 anni, torna a parlare della sua malattia, un cancro al seno che l’ha colpita la prima volta nel 2015 e tornato al quarto stadio nel 2019, e in una lunga intervista rilasciata all’edizione americana di Elle racconta come si stia preparando a salutare i suoi cari. Ma anche di come senta ancora tanta vita in lei. E di non essere ancora ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) Beverly Hills 90210 sfoglia la gallery Deiper il marito e per la mamma, perché possano guardarli quando lei non ci sarà più., 49 anni, torna a parlare della sua malattia, unalche l’ha colpita la prima volta nel 2015 e tornato al quarto stadio nel 2019, e in una lunga intervista rilasciata all’edizione americana di Elle racconta come si stiaa salutare i suoi cari. Ma anche di come senta ancora tanta vita in lei. E di non essere ancora ...

