Rubano un' auto ma la Polstrada li segue e trova una serra di marijuana

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Montecatini Hanno rubato una minicar di proprietà di uno studente e che era parcheggiata nei pressi di un istituto scolastico di Montecatini, ma lali ha seguiti fino are un magazzino ...

Maicolciotti : Chi rompe e chi paga. Gli rubano l'auto e gliela distruggono, ma deve pagare 3.500 di multe del ladro - QuotidianoMotor : Gli rubano l’auto e gliela distruggono, ma deve pagare 3.500 di multe del ladro - motoblog : Gli rubano l’auto e gliela distruggono, ma deve pagare 3.500 di multe del ladro - Caterinadiiorgi : Gli rubano l’auto e gliela distruggono, ma deve pagare 3.500 di multe del ladro - quibresciait : Gavardo, rubano cannabis dalla coltivazione legale. Coppia nei guai - Lunedì i carabinieri sulla 45 bis hanno assis… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano auto

La Nazione

Arrestati, con l'accusa di furto e ricettazione, un 41enne originario di Padova e un 56enne, originario di Potenza ...Avevano scelto Asti come base logistica delle loro scorribande per andare a rubare in case ed aziende fra l’Astigiano, il Cuneese e l’Alessandrino. Oggi la notizia dei cinque arresti eseguiti dai cara ...