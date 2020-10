Palazzo Braschi | domani al via mostra su Comenio

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma – In occasione della ricorrenza del 350esimo anniversario della sua scomparsa, si apre per la prima volta in Italia, dal 2 ottobre al 15 novembre al Museo di Roma a, unadedicata a Giovanni Amos(1592-1670), filosofo e pedagogista ceco. L’esposizione, dal titolo ‘– un pensatore nei labirinti dell’Europa del XVII secolo’, esplora l´eredita’ del pensiero di, ancora oggi di straordinaria attualita’, e ripercorre le ragioni per cui e’ considerato il precursore della pedagogia moderna e contemporanea. La, promossa dal Ministro della Cultura della Repubblica Ceca, S.E. L. Zaorálek e da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – ...

caputmundiHeidi : RT @riggio_carla: @caputmundiHeidi Buongiorno Heidi ho scattato anch’io questa foto da Palazzo Braschi! - caputmundiHeidi : @riggio_carla Ciao cara? Non resisto alla vista da Palazzo Braschi ... - riggio_carla : @caputmundiHeidi Buongiorno Heidi ho scattato anch’io questa foto da Palazzo Braschi! - LMichael333 : RT @museiincomune: La statua di Giove Tonante che si trova ai piedi dello scalone del #MuseoDiRoma, prima di prender posto a Palazzo Brasch… - pptamburelli : @semioticmonkey La telecamera su mensola appesa all’ovale è stupenda. Forse è palazzo Braschi? -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Braschi

L'Osservatore d'Italia

In occasione del 350esimo anniversario della sua scomparsa, per la prima volta in Italia fino al 15 novembre al Museo di Roma a Palazzo Braschi una mostra dedicata a Giovanni Amos Comenio (1592-1670), ...Si arricchisce, di settimana in settimana, il palinsesto degli eventi pensati per i più piccoli. Tanti appuntamenti divertenti e formativi divisi per fasce d'età. Weekend a Roma ...