Napoli, ancora terapie per Insigne: il report dell'allenamento

Seduta pomeridiana per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri prepareranno il match contro la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente riscaldamento a secco ed esercitazione tecnica. Chiusura con lavoro finalizzato alla velocità e seduta tattica di squadra. Terapie per Insigne.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ancora Napoli, ancora terapie per Insigne: il report dell'allenamento IlNapolista Genoa, manca il via libera della Asl per gli allenamenti. per il Napoli secondo giro di tamponi

I negativi sosterranno nuovi test e solo se i risultati saranno ancora negativi il gruppo potrà allenarsi nel tardo pomeriggio. Lo rende noto il club. Dopo il sospiro di sollievo per i tamponi ...

Con la cessione di Chiesa, via libera al colloquio “definitivo” con l’agente di Callejon. E Commisso pensa anche ad un’offerta per Milik!

Si tratta di Callejon, svincolato da un mese dal Napoli e che ancora non ha trovato una nuova sistemazione. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, l’ipotesi di un ritorno con la maglia partenopea è ...

I negativi sosterranno nuovi test e solo se i risultati saranno ancora negativi il gruppo potrà allenarsi nel tardo pomeriggio. Lo rende noto il club. Dopo il sospiro di sollievo per i tamponi ...