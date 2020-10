Machach | “Napoli è un club meraviglioso | ma volevo giocare”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Zinedineè stato ceduto in prestito dal Napoli al VVV Venlo,olandese che milita in Eredivisie. Queste le prime parole del centrocampista francese al sito ufficiale della sua nuova squadra. L’interesse del VVV Venlo mi ha fatto molto piacere, hanno dimostrato di volermi fortemente. Il Napoli è unma avevo bisogno di giocare e qui potrò farlo: dimostrerò di cosa sono capace in Eredivisie. L'articolo: “Napoli è un, magiocare” ilNapolista.