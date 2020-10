“Lo avevano cacciato dopo 1 mese”. Omicidio di Lecce, si indaga sulla convivenza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Erano stati coinquilini, poi dopo solo un mese lo avevano allontanato. Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manca avevano condiviso l’appartamento con quello che sarebbe poi diventato il loro assassino, il 21enne Antonio De Marco. La coppia di Lecce aveva però cambiato idea dopo poco più di un mese chiedendogli di lasciare la stanza che gli avevano affittato. Potrebbe esserci anche questo tra i motivi del risentimento dello studente di infermieristica che, secondo gli inquirenti, potrebbe averlo spinto ad ucciderli. I tre si erano conosciuti nell’ottobre del 2019, come riporta Il Messaggero, quando l’infermiere ha chiesto all’arbitro di prendere in affitto una stanza nel suo appartamento. Sembra però che Eleonora non amasse la presenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Erano stati coinquilini, poisolo un mese loallontanato. Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Mancacondiviso l’appartamento con quello che sarebbe poi diventato il loro assassino, il 21enne Antonio De Marco. La coppia diaveva però cambiato ideapoco più di un mese chiedendogli di lasciare la stanza che gliaffittato. Potrebbe esserci anche questo tra i motivi del risentimento dello studente di infermieristica che, secondo gli inquirenti, potrebbe averlo spinto ad ucciderli. I tre si erano conosciuti nell’ottobre del 2019, come riporta Il Messaggero, quando l’infermiere ha chiesto all’arbitro di prendere in affitto una stanza nel suo appartamento. Sembra però che Eleonora non amasse la presenza ...

