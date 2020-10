L’influencer Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’influencer Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio, lei e il marito Fedez hanno dato la notizia ai fan con un post su Instagram che immortala il loro primogenito Leone mentre tiene in mano l’ecografia L’influencer Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio, lei e il marito Fedez hanno dato la notizia ai fan con un post su Instagram che immortala il loro primogenito Leone mentre tiene in mano l’ecografia. La notizia ha fatto impazzire nuovamente i suoi followers. “La nostra famiglia – ha annunciato Chiara Ferragni – sta per diventare più grande”. Da qualche mese la coppia sta aspettando un bambino e la ... Leggi su zon (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’influencerdel, lei e il marito Fedez hanno dato la notizia ai fan con un post su Instagram che immortala il loro primogenito Leone mentre tiene in mano l’ecografia L’influencerdel, lei e il marito Fedez hanno dato la notizia ai fan con un post su Instagram che immortala il loro primogenito Leone mentre tiene in mano l’ecografia. La notizia ha fatto impazzire nuovamente i suoi followers. “La nostra famiglia – ha annunciato– sta per diventare più grande”. Da qualche mese la coppia sta aspettando un bambino e la ...

