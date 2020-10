Lapo Elkann fa il dandy italiano a Milano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elegantissimo in completo gessato personalizzato e mascherina con la bandiera italaina, Lapo Elkann ha partecipato all’inaugurazione del suo nuovo negozio a Milano. Padrone di casa perfetto, tanto nel look quanto nei modi, ha intrattenuto i suoi ospiti dimostrando di aver recuperato totalmente tutto il suo smalto dopo un periodo difficile. Lapo ha attraversato un momento difficile, culminato in un incidente a inizio anno l’ha provato fisicamente. Ma ha saputo rinascere dalle sue ceneri come l’araba fenice, grazie anche a un nuovo amore che ha riportato la luce nella sua vita. Accanto a Joana Lemos sembra rinato, stanno insieme da qualche mese e lui pensa di mettere su famiglia. Nel frattempo si impegna nel sociale con l’associazione benefica Laps. Elkann è un uomo nuovo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elegantissimo in completo gessato personalizzato e mascherina con la bandiera italaina,ha partecipato all’inaugurazione del suo nuovo negozio a. Padrone di casa perfetto, tanto nel look quanto nei modi, ha intrattenuto i suoi ospiti dimostrando di aver recuperato totalmente tutto il suo smalto dopo un periodo difficile.ha attraversato un momento difficile, culminato in un incidente a inizio anno l’ha provato fisicamente. Ma ha saputo rinascere dalle sue ceneri come l’araba fenice, grazie anche a un nuovo amore che ha riportato la luce nella sua vita. Accanto a Joana Lemos sembra rinato, stanno insieme da qualche mese e lui pensa di mettere su famiglia. Nel frattempo si impegna nel sociale con l’associazione benefica Laps.è un uomo nuovo ...

