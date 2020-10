James Cameron e Clint Eastwood | appello per i cinema | Non sopravviveranno alla pandemia

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Alcuni produttori e registi, tra cuie Martin Scorsese hanno firmato la lettera per chiedere al governo aiuto economico per i, Michael Bay, Martin Scorsese, Patty Jenkins esono tra i firmatari della lettera attraverso cui si uniscono ai proprietari di die si rivolgono al governo americano per chiedere aiuto economico per le saletografiche in difficoltà. I registie Martin Scorsese fanno parte delle oltre 70 personalità che hanno unito le forze con i proprietari delle saletografiche in un ...