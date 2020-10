Istat | prosegue la crescita dell’occupazione

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nel mese di agostoladegli occupati già osservata a luglio, soprattutto tra gli uomini e i lavoratori autonomi; continua anche il recupero delle ore lavorate pro capite mentre, dopo tre mesi di aumento, torna a calare il numero di persone in cerca di lavoro. Lo rileva l’che spiega come il livello dell’occupazione sia, tuttavia, ancora inferiore di oltre 350 mila unità rispetto a quello di febbraio 2020 e rimane più elevato sia il numero di persone in cerca di lavoro, di circa 70 mila unità, sia quello degli inattivi, di oltre 250 mila unità. Il tasso di occupazione è più basso di quasi un punto percentuale, mentre quello di disoccupazione è tornato stabilmente sopra ai livelli di febbraio. L’aumento ...