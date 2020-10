Il capitano Sara Gama | «Trova il tuo fuoco»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 ottobre 2020) «Con le mie compagne di classe abbiamo raggiunto un compromesso: io non chiedo a loro di giocare a calcio, e loro non chiedono a me di giocare con le bambole». Sara Gama racconta nel suo primo libro – La mia vita dietro un pallone (De Agostini, pagg. 224, € 13,90) – che quando aveva 11 anni lei era per tutti quella che giocava a calcio. «Avevo iniziato a sette, in realtà, per la gioia mia e della mia famiglia. Chiunque lo sapeva. Tranne forse un prozio che, a Natale, mi regalò una bambola: non la presi bene, reagii con freddezza. Non sapevo che farci». Come è finita la storia, vent’anni dopo, lo sappiamo: Gama, diventata capitano della Nazionale italiana di calcio femminile e della Juventus Women, arriva ai Mondiali di Francia 2019, porta l’Italia tra le prime otto del mondo, e vince l’impresa più importante: «attirare l’attenzione di tutti su una disparità poco nota: in Italia oggi non abbiamo nessuna atleta donna professionista».