Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: “Elisabetta e Pierpaolo hanno dovuto creare la storia” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Patrizia De Blanck e l’ammissione che sconvolge il Grande Fratello Vip 2020. La Contessa ha spiegato a Massimiliano Morra che sarebbe conveniente per lui e Guenda Goria mettersi insieme per ottenere il favore dei telespettatori, come fatto da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: “Lei è molto carina. Lei è persa di te. Se tu non avessi una fidanzata cagacaz**i. E’ lo stesso suggerimento che ho dato ad Elisabetta e Pierpaolo. Siccome qua vogliono le love story, poi sareste su tutti i giornali. Allora voi lo dovete prendere come un lavoro. Se tu parlavi con la tua fidanzata e glielo dicevi prima… Poi esci e fai quello che ti pare. Però finché state qua dentro. Ho un’esperienza di vita io no? Tu pensi che stavo qua? Sarei ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020)Dee l’ammissione che sconvolge ilVip 2020. La Contessa ha spiegato a Massimiliano Morra che sarebbe conveniente per lui e Guenda Goria mettersi insieme per ottenere il favore dei telespettatori, come fatto da Elisabetta Gregoraci ePetrelli: “Lei è molto carina. Lei è persa di te. Se tu non avessi una fidanzata cagacaz**i. E’ lo stesso suggerimento che ho dato ad Elisabetta e. Siccome qua vogliono le love story, poi sareste su tutti i giornali. Allora voi lo dovete prendere come un lavoro. Se tu parlavi con la tua fidanzata e glielo dicevi prima… Poi esci e fai quello che ti pare. Però finché state qua dentro. Ho un’esperienza di vita io no? Tu pensi che stavo qua? Sarei ...

