GF Vip | Tommaso Zorzi minaccia l’addio | “Pupo è uno str**o | se mi attacca ancora me ne vado”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Non poteva certo passare sotto silenzio l’uscita diin occasione del recente episodio del GF Vip, battutaccia inevitabilmente destinata ad attirare le ire dei presentatori e degli autori della trasmissione. Dopo l’ironia diin merito al coming out di Gabriel Garko e la rabbia dei conduttori, il concorrente del reality non si è certo dimostrato pentito. Anzi, in occasione di una chiacchierata con Stefania Orlando, non le ha mandate a dire: “Pupo è stato uno stro**o”, le sue parole. “Mi ha dato dell’ipocrita, ma chi lo conosce? Non sono stati giusti con me. Dico tante cose belle, e hanno ripreso quello“. Dopo gli attacchi dello scorso episodio,è alle strette: “Faccio passare un’altra puntata, poi ...