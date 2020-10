E’ scontro duro: comanda Barbara e Soleil Sorge in silenzio a Pomeriggio 5 (Di giovedì 1 ottobre 2020) scontro in tv tra la nota conduttrice e la modella Soleil Sorge, alla base della lite l’atteggiamento della ragazza poco disciplinato secondo la D’Urso. In studio, nel consueto salotto di Canale 5, Barbara D’Urso ospita il paparazzo Alex Fiumara e la modella Soleil Sorge. Al centro della discussione la presunta paparazzata concordata dalla stessa Sorge, all’epoca del presunto flirt con Andrea Iannone. I due, furono fotografati insieme lo scorso agosto, in Sardegna. Risultato, voci di flirt e prime pagine di tutti i giornali del settore. Ma in realtà le cose non erano quel che potevano sembrare. Secondo Alex Fiumara, infatti, la storia fu tutta una messa in scena. I fotografi stessi, secondo il paparazzo furono convocati ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020)in tv tra la nota conduttrice e la modella, alla base della lite l’atteggiamento della ragazza poco disciplinato secondo la D’Urso. In studio, nel consueto salotto di Canale 5,D’Urso ospita il paparazzo Alex Fiumara e la modella. Al centro della discussione la presunta paparazzata concordata dalla stessa, all’epoca del presunto flirt con Andrea Iannone. I due, furono fotografati insieme lo scorso agosto, in Sardegna. Risultato, voci di flirt e prime pagine di tutti i giornali del settore. Ma in realtà le cose non erano quel che potevano sembrare. Secondo Alex Fiumara, infatti, la storia fu tutta una messa in scena. I fotografi stessi, secondo il paparazzo furono convocati ...

