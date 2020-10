Catania, avv. Ferraù: “Peggio passato ma ci serve un campo. Prossime gare a Lentini” (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Ben vengano altri investitori. Abbiamo già compiuto un miracolo e il sostegno di Tacopina e altri investitori ci renderà più forti". Con queste parole inizia l'intervista da parte dell'avvocato Giovanni Ferraù rilasciata a La Sicilia. Il presidente della Sigi che ha salvato il Catania ha commentato il momento della società rossazzurra soffermandosi sul futuro anche prossimo tra eventi extra campo e partite ufficiali.Ferraù: "Prossime gare a Lentini"caption id="attachment 782389" align="alignnone" width="376" Catania (Getty Images)/caption"Il peggio è passato, ma resta ancora tanto da fare. Ben vengano altri investitori. Abbiamo già compiuto un miracolo e il sostegno di Tacopina e altri investitori ci renderà più ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Ben vengano altri investitori. Abbiamo già compiuto un miracolo e il sostegno di Tacopina e altri investitori ci renderà più forti". Con queste parole inizia l'intervista da parte dell'avvocato Giovanni Ferraù rilasciata a La Sicilia. Il presidente della Sigi che ha salvato ilha commentato il momento della società rossazzurra soffermandosi sul futuro anche prossimo tra eventi extrae partite ufficiali.Ferraù: "a Lentini"caption id="attachment 782389" align="alignnone" width="376"(Getty Images)/caption"Il peggio è, ma resta ancora tanto da fare. Ben vengano altri investitori. Abbiamo già compiuto un miracolo e il sostegno di Tacopina e altri investitori ci renderà più ...

