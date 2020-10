Calci, pugni e insulti: i raid di un branco di ultras del Marsala contro i migranti. Tre arresti – Il video dell’aggressione (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Abbiamo avuto un’estate piena di episodi di razzismo, sempre nella stessa zona, nel centro storico, sempre di sabato sera o comunque nei weekend, con vittime tutti ragazzi neri», ci confida una fonte. Un clima di terrore che perdurava da tempo e che è finito nel mirino della polizia, che oggi ha arrestato tre ultras del Marsala accusati di aver organizzato raid punitivi con tanto di pugni, Calci, ginocchiate contro dei migranti. A Marsala, infatti, come raccontato da Open in questi mesi, si è assistito a diversi episodi di razzismo. Non casi isolati, dunque. Dietro potrebbe esserci stata una vera e propria “regia”. Le frasi razziste Secondo gli inquirenti il branco – incastrato ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Abbiamo avuto un’estate piena di episodi di razzismo, sempre nella stessa zona, nel centro storico, sempre di sabato sera o comunque nei weekend, con vittime tutti ragazzi neri», ci confida una fonte. Un clima di terrore che perdurava da tempo e che è finito nel mirino della polizia, che oggi ha arrestato tredelaccusati di aver organizzatopunitivi con tanto di, ginocchiatedei. A, infatti, come raccontato da Open in questi mesi, si è assistito a diversi episodi di razzismo. Non casi isolati, dunque. Dietro potrebbe esserci stata una vera e propria “regia”. Le frasi razziste Secondo gli inquirenti il– incastrato ...

